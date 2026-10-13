Martínez Cardenal gana su primer juego en Series Nacionales 

El lanzador David Martínez Cardenal consiguió su primera victoria en Series Nacionales con los Cocodrilos de Matanzas, este lunes, en el estadio Victoria de Girón.

Matanzas venció 6-3 a los Huracanes de Mayabeque y cerró la subserie con tres triunfos. Antes había ganado tres juegos a Cienfuegos.

Martínez Cardenal entró en relevo con el equipo abajo en el marcador. Controló a los bateadores y dejó el juego encaminado. «Es una bendición», expresó. «Siempre voy a estar agradecido».

El pitcher tiene buena velocidad, pero no depende de ella. Mezcló slider, curva y splitter, y trabajó los dos lados del plato.

«Hay que saber combinar las rectas con los otros lanzamientos», explicó. «Así se les hace difícil el contacto a los bateadores».

Antes de llegar a Matanzas, el joven pasó por una academia en República Dominicana. Su meta era firmar con un equipo de las Grandes Ligas. Después decidió volver a Cuba.

En la academia trabajó con el preparador Ricardo Grullón, de San Pedro de Macorís. Grullón le dio consejos y una preparación sólida.«Fue una gran preparación», afirmó.

Hoy defiende a su provincia, por eso el regreso tiene un valor especial.

«Es un privilegio muy grande estar aquí, con los Cocodrilos. Sé que vendrán muchas cosas más».

Al terminar el juego, el lanzador pensó en los suyos. Dedicó la victoria a su esposa, su mamá, su papá y su hermano. Mencionó también a sus primos.

«Gracias por el apoyo de siempre. Bendiciones para todos«, expresó.

Los Cocodrilos cierran su primera estancia en casa con seis victorias en ocho juegos. Ahora viajan a Villa Clara. Después visitarán Cienfuegos.

«Estas victorias nos dan mucha firmeza para ir de visita. Vamos a hacer el mejor trabajo que hicimos aquí, y aún mejor».

Hasta ahora, Martínez Cardenal ha trabajado en relevo. Su preferencia es abrir juegos. Sin embargo, acepta el rol que le asignen. «Aquí somos un equipo. Estamos para lo que haga falta».