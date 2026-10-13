Más de cien transformadores dañados en la provincia

132 transformadores dañados en la provincia y un incremento de los casos febriles al cierre de la semana 40 fueron los temas actualizados por las autoridades matanceras.

Alejandro Rodríguez, director provincial de la Empresa Eléctrica de Matanzas, informó que actualmente hay 132 transformadores dañados en el territorio y hasta el momento, precisó, no se avisora una nueva entrega de estos, lo que mantiene la complejidad del plan de recuperación en los municipios.

Por su parte, Andrés Lamas, director provincial del Centro de Higiene, Epidemiología y Microbiología reportó que la semana 40 cierra con un incremento de los casos febriles en la provincia.

El especialista recalcó la importancia de la realización lo 3de la IGM, prueba que permite determinar si se trata de arbovirosis, por lo que llamó a garantizar su aplicación ante la presencia de pacientes febriles.

Las autoridades provinciales mantienen el seguimiento al estado de los transformadores y al comportamiento epidemiológico con énfasis en la vigilancia de los febriles y la realización de las pruebas diagnósticas correspondientes.