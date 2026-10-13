Cuba juvenil define su nómina con dos matanceros en el cuadro

La selección cubana de béisbol Sub-18 ya tiene sus 20 peloteros para el Pre Mundial de la categoría. Matanzas está representada por dos jugadores de cuadro: Anthony Benítez y Yamián González.

Ambos forman parte del róster de los Cocodrilos de Matanzas. Su convocatoria destaca el trabajo de la cantera en la provincia.

Alexis Moré, de Villa Clara, dirigirá al grupo. El santiaguero Samuel Matos, también del cuadro, llevará los galones de capitán.

El torneo se jugará del 22 al 29 de octubre en IPL Academy, en Guerra, República Dominicana. brá doce selecciones de América. Las mejores ganarán plazas para el Mundial Sub-18.

Benítez y González vivirán su primera gran cita internacional. Se medirán con los talentos más prometedores del continente. La experiencia les dará roce competitivo y madurez.

Para el béisbol matancero, el hecho tiene otro valor. Dos de los seis jugadores de cuadro del equipo salen de la provincia.

La nómina por provincias Villa Clara: Goar Pérez, Anthony Rangel y Adrián Rangel.

Granma: Frank Frías, Dariel Cabrera y Dairon Espinosa.

Cienfuegos: Jorge Luis Valera, César González y Chrystofer Sarría.

Santiago de Cuba: Samuel Matos y Marlon Rubalcaba.

Sancti Spíritus: Frederich Cepeda Jr. y Jesús López.

Pinar del Río: Osmar Forteza y Ronaldo Crusá.

Matanzas: Anthony Benítez y Yamian González.

Las Tunas: Dairon Michel.

Holguín: Luis Daniel Rodríguez.

Camagüey: Dayron Reyes.

El grupo incluye dos receptores, seis jugadores de cuadro, cinco jardineros y siete lanzadores.

Cuba compite en el grupo B con Venezuela, México y Nicaragua. La ronda de apertura se extiende hasta el 24 de octubre.

Los dos mejores de cada llave pasan a la Súper Ronda, del 25 al 28. Los terceros y cuartos disputan una ronda de clasificación.El 29 de octubre se definirán las medallas. El bronce se jugará a las 10:00 a.m. y la final, a las 2:00 p.m.