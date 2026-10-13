Cumplirá 31 años de constituido Sindicato de Turismo

“Como se conoce, ello ha provocado la suspensión de líneas aéreas, baja recepción de visitantes foráneos, instalaciones cerradas, otras con servicios compactados y un número de trabajadores interruptos en los destinos”, resumió Morales Verea.

“Asi y todo, tendremos actividades. Hay que reverenciar las buenas experiencias, creatividad y carácter resiliente de directivos y trabajadores”.

Explicó que como ya es tradicional, un momento cumbre será el encuentro de valores, espacio de reconocimiento a hombres y mujeres que devuelven a sus dueños pertenencias extraviadas o abandonadas en cualquier sitio de los alojamientos, “actitud habitual, pero que no deja de sorprender a sus dueños”.

Eventos de técnicas gastronómicas y comerciales, matutinos especiales, limpieza y embellecimiento, aportes a la producción de alimentos, fundamentalmente en los organopónicos asignados al sector, ocuparán las jornadas que anteceden la efemérides.

Mencionó con especial orgullo las ceremonias de entrega de la Distinción Elpidio Casimiro Sosa González a quienes acumulen una meritoria labor ininterrumpida de 20 años, en el caso de las mujeres, y 25 los hombres, lo mismo que sucederá con los beneficiarios del sistema de estímulos y condecoraciones.

Morales Verea precisó que aunque deben hacerse encuentros en todos los centros del país, el acto central por el aniversario del SNTHT será en La Habana, en el hotel Gran Cohíba, uno de los hospedajes de Cubanacán que se mantienen abiertos y con buena ocupación.

Manifestó que la organización recibirá su cumpleaños en medio de prioridades como la preparación y capacitación de los trabajadores en torno a las 176 transformaciones económicas y sociales; el proceso de elaboración del plan de la economía y presupuesto del año 2027; lo referido al nuevo Código de Trabajo; el proceso de negociación colectiva; la conformación de los Lineamientos Generales y los Convenios Colectivos de Trabajo.

Foto tomada del perfil de Facebook del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Hotelería y el Turismo.