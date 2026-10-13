Documentos fundacionales protagonizan celebraciones por los 333 años de Matanzas

El Archivo Histórico provincial de Matanzas custodiará los documentos fundacionales de la ciudad durante las actividades por el aniversario 333 de la fundación de San Carlos y San Severino de Matanzas, una celebración que recupera la tradición de la peregrinación con piezas esenciales de la memoria histórica local.

Entre los documentos destacan el acta capitular número uno y el mapa fundacional de la urbe, ambos en excelente estado de conservación. A través del proyecto sociocultural Casa de Referencia, con el apoyo de la Dirección provincial de Cultura y la Asamblea del Poder Popular se habilitaron urnas para proteger y trasladar estas piezas durante el recorrido.

La peregrinación partió a las 3:30 de la tarde desde el Archivo Histórico provincial hasta los portales del Teatro Sauto, como parte de las actividades que honran la historia y las tradiciones de la llamada Atenas de Cuba. La iniciativa contó también con la colaboración de la Oficina del Conservador de la Ciudad.

Como parte del programa, del 12 al 21 de octubre en curso estarán expuestos en Casa de Referencia el Libro Becerro, relacionado con los orígenes de la ciudad, el libro de firmas de personalidades y otros documentos históricos de especial valor para los matanceros.

La propuesta acerca a la población a piezas que identifican el origen y la evolución de Matanzas, al tiempo que destaca el trabajo conjunto de las instituciones culturales en la conservación, restauración y divulgación del patrimonio documental.