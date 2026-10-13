Cocodrilos remontan y se llevan subserie ante Huracanes

Los Cocodrilos de Matanzas volvieron a dar vuelta al marcador y vencieron este lunes seis carreras por tres a los Huracanes de Mayabeque, para llevarse la subserie tres victorias por una, en un juego dedicado al aniversario 333 de la ciudad.

El conjunto de Armando Ferrer decidió el partido en el cierre del séptimo capítulo, cuando armó un racimo de cuatro anotaciones con dos outs, para voltear el pizarrón frente a los dirigidos por Osmel Cordero.

En la ofensiva, Aníbal Medina se fue de 4-2 con dos anotadas y una impulsada. Eduardo Blanco también conectó dos hits en cuatro turnos y empujó una. Andrys Pérez aportó un fly de sacrificio con dos impulsadas, mientras que José Prens, entrando como suplente, sacudió un doble, impulsó una y anotó otra. Hanyelo Videt añadió un doble y una anotada.

En el pitcheo, Jean Carlos Lorenzo trabajó cinco entradas sólidas, con cinco ponches, dos hits y dos carreras limpias. Luis Manuel Hernández lo relevó y dejó el juego en manos de David Martínez Cardenal, quien se llevó la victoria. Naykel Cruz cerró con dos innings en blanco, un hit y cuatro ponches, para el salvamento.

Con este resultado, los yumurinos suman seis victorias en sus primeros ocho encuentros y se mantienen segundos de la zona occidental por detrás de Pinar del Rio.

Ahora, los Cocodrilos tomarán carretera rumbo al estadio Augusto César Sandino, donde enfrentarán a los Leopardos de Villa Clara el miércoles, jueves, viernes y sábado.