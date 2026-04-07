Interesante cronología para fecha memorable

El 6 de abril es una fecha importante para la ciudad de Matanzas. Se celebra el aniversario 163 del Teatro Sauto.

Presentamos una suerte de enumeración que recorre los elementos más notables de la vida de Ambrosio de la Concepción Sauto desde su nacimiento hasta su muerte, naturalmente entrelazándola con la historia del Teatro Sauto (hoy Monumento Nacional), hasta el día de ayer, 6 de abril de 2026, en que celebra su 163 aniversario.

Para curiosos, al final se incluyen las leyendas del coliseo y la lista más completa posible de personalidades que han pisado su escenario, basada en fuentes documentadas.

Cronología Integrada (1807-2026)

7 de diciembre de 1807

Nace en Guanajay (entonces Pinar del Río, hoy Artemisa) Ambrosio de la Concepción Sauto y Noda. Hijo de familia modesta, desde joven muestra inclinación por las ciencias y las artes.

1831

A los 24 años llega a Matanzas como practicante de farmacia. Se doctora y adquiere una de las boticas más prestigiosas de Cuba.

1834

Crea la Zarzaparrilla Vinosa de Sauto, remedio a base de zarzaparrilla para afecciones de la piel y la sangre.

Enero de 1842

Contrae matrimonio con Juana S. Jenckes (Jenkes), hija de una de las familias más antiguas de Matanzas.

1845-1846

Es nombrado subdelegado de farmacia en Matanzas y obtiene el Real Privilegio para comercializar su medicamento en España.

1847

Instala en su botica la primera máquina de vapor de Matanzas (para moler sustancias y accionar una imprenta rotativa para etiquetas). Introduce también el primer refresco de soda embotellado en la ciudad y el alumbrado de gas.

1848

Es nombrado Boticario Honorario de la Real Cámara de Su Majestad, la Reina Isabel II de España. El motivo: una variación de su zarzaparrilla curó con éxito el herpes que padecía la soberana (no una hernia, como a veces se ha confundido erróneamente). Publica posteriormente (1850) el libro Método curativo para el uso de la zarzaparrilla vinosa.

1851

Presenta sus medicamentos en la Exposición Universal de Londres.

1855

Obtiene medalla de plata con diploma en la Exposición Universal de París.

Octubre de 1858

La Sociedad Filarmónica de Matanzas anuncia la licitación para construir un gran coliseo en la Plaza de la Vigía. Sauto se integra desde el inicio a la junta directiva como miembro ejecutivo e inspector de obra.

1859

Se convoca concurso público de proyectos. El jurado, con la aprobación del ingeniero Francisco de Albear, selecciona el diseño neoclásico del arquitecto italiano Daniele (Daniel) Dall’Aglio, inspirado en La Scala de Milán.

1ro. de mayo de 1860

Se adjudica oficialmente el proyecto a Dall’Aglio. Comienza la construcción. Sauto aporta de su fortuna personal cuando se agota el presupuesto inicial y organiza rifas y bailes benéficos. Para lograr una acústica excepcional, se rellena la zona cenagosa posterior con troncos de júcaro clavados en el suelo pantanoso, mientras la parte delantera se asienta sobre roca firme.

Febrero de 1861

Durante la extracción de cal para la obra, obreros (entre ellos el chino Justo Wong) descubren accidentalmente las Cuevas de Bellamar. Sauto compra personalmente en Europa una lámpara de araña proveniente del Palacio de Trianón (regalo de Napoleón Bonaparte a su esposa Josefina).

6 de abril de 1863

Inauguración solemne como Teatro Esteban (en honor al gobernador Pedro Esteban y Arranz). Sauto es nombrado su primer director y administrador. La platea cuenta con un mecanismo hidráulico manual (único en uso en Cuba) que la eleva 81 cm para convertirla en salón de baile. Se conserva el 93 por ciento de los elementos originales hasta hoy.

1868

Fallece en La Habana el general Pedro Esteban y Arranz.

24 de marzo de 1880

Fallece Ambrosio Sauto a los 72 años en Matanzas. Sus restos y los de su esposa quedan inicialmente en el cementerio local.

Febrero de 1899

Tras la independencia, el teatro es rebautizado Teatro Sauto en acto de justicia póstuma hacia su mayor benefactor.

10 de octubre de 1978

Es declarado Monumento Nacional por Resolución 003.

19 de enero de 2012

Los restos de Ambrosio Sauto y su esposa son exhumados y trasladados al interior del teatro (nicho en el segundo balcón, tras su palco perpetuo).

Febrero-septiembre de 2010 – 12 de octubre de 2019

Cierre por reparación capital más completa de su historia. Reapertura el 12 de octubre de 2019 con el 90 por ciento de apego al estado original. Se salva del deterioro y se restaura el Mural de las Musas en el techo (falta Polimnia, musa de la elocuencia).

6 de abril de 2025

En su 162 aniversario aparece una grieta de más de cuatro metros en el techo. La sala principal permanece cerrada ocho meses.

Julio de 2025

Reapertura de la sala principal tras las reparaciones.

6 de abril de 2026 (ayer)

El Teatro Sauto cumple 163 años como emblema cultural de la Atenas de Cuba, símbolo de la identidad matancera y monumento vivo del neoclásico cubano.

Leyendas del Teatro Sauto

El Sauto es un teatro de misterios y leyendas que enriquecen su aura:

El fantasma del chino Justo Wong (la más famosa y documentada): Trabajador asiático que participó en la construcción. Murió en un accidente durante las obras. Su espectro regresa a disfrutar de las funciones: se sienta en la luneta 6 de la sexta fila (considerada la de mejor acústica) y pasea por las lunetas de la platea. Se dice que quien debuta en el Sauto se consagra y el chino es testigo silencioso de ese “pacto mágico”.

Los artistas que regresan:

Las figuras que dieron gloria al teatro siguen presentes en espíritu. Se cuenta que Anna Pávlova danza entre cortinajes y sombras de las escaleras, Bola de Nieve regresa al piano a desgranar melodías y aún se escucha la campanilla del palco presidencial que tocaba el propio Sauto para ordenar al público.

Otros ecos: El crujir de la madera bajo el piso elevable y los engranajes hidráulicos inspiran relatos de “público fantasma” y presencias que celebran cada función.

La acústica perfecta y la lámpara central (actual araña de Baccarat de una tonelada y diez mil cristales, traída del Casino Parisién del Hotel Nacional de La Habana en 1967, tras perderse la original napoleónica) alimentan la atmósfera de misterio.

Nota sobre la lámpara y el telón: La leyenda popular a veces confunde elementos. La lámpara original (1861, del Trianón francés) se perdió. La actual proviene de un casino habanero. El vínculo con Tiffany Studios corresponde al telón cortina (no a la lámpara principal), lo que originó confusiones con “lámpara Tiffany” o “Casino Habanero”.

Personalidades que han pisado el escenario del Teatro Sauto

Gracias a su acústica legendaria y ubicación estratégica, el Sauto atrajo a las mayores figuras de su época. Lista exhaustiva documentada:

Internacionales

Sarah Bernhardt (actriz francesa, 1887, en Camille)

Anna Pavlova (bailarina rusa; fuentes cubanas la sitúan en el Sauto, aunque la fecha exacta 1945 parece errónea por su fallecimiento en 1931; realizó giras previas por Cuba)

Enrico Caruso (tenor italiano)

Andrés Segovia (guitarrista español)

Jacinto Benavente (dramaturgo español, Premio Nobel de Literatura)

Libertad Lamarque (actriz y cantante argentina)

Antonio Gades (bailarín y coreógrafo español)

Teresa Carreño (pianista venezolana)

María Guerrero (actriz española)

Cubanos destacados

Alicia Alonso (Prima Ballerina Assoluta)

Ernesto Lecuona (pianista y compositor)

José White (compositor y violinista)

Brindis de Salas (violinista)

Bola de Nieve (Ignacio Villa, pianista y cantante)

Leo Brouwer (compositor, guitarrista y director)

Luis Carbonell (declamador, primera presentación en Cuba)

Rita Montaner (actriz y cantante)

Otras figuras

José Raúl Capablanca (ajedrecista; jugó simultáneas en sus salas)

Mario Benedetti (escritor uruguayo, en presentaciones literarias)

Diego Rivera (muralista mexicano; elogió el Sauto al reconocer Matanzas por él)

Además, el teatro ha sido subsede del Festival Internacional de Ballet, Mayo Teatral, Festival Internacional de Títeres, Cubadanzón y otros eventos, recibiendo constantemente a las principales compañías cubanas y extranjeras.