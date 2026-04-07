Nuevas modificaciones a las reglas del béisbol

El béisbol no nació como una competencia deportiva y menos como un

espectáculo, como ocurre actualmente. Era una manera de entretenerse y

ejercitarse.

Pero mientras Estados Unidos cambiaba de país rural a potencia industrializada, durante los últimos 25 años del siglo XIX y los últimos 25 del XX, señalan especialistas de la MLB, el béisbol también se transformaba cada día en más deporte y más espectáculo.

Desde el siglo XIX a la fecha los cambios de reglas en este deporte han sido abismales. Cada año aparecen nuevas propuestas, ya sean específicamente para agilizar los juegos, también en el aspecto organizativo y del negocio.

“Se implementó un reloj de pitcheo y prohibió las formaciones especiales a la defensiva para acelerar el ritmo del juego y aumentar la acción.» En las últimas temporadas de las Grandes Ligas (MLB) -entidad regente de estos cambios de reglas a nivel mundial- encontramos en las publicaciones de las mayores.com o en MLB.com, leyes que eran impensables por los conocedores del béisbol. De ellas las más recientes son:

El comité de competencia de la liga, compuesto por seis representantes a nivel de propiedad, cuatro jugadores y un árbitro, aprobó un reloj de pitcheo de 15 segundos con bases vacías y 20 segundos con corredores.

El pasado año aplicaron una alineación defensiva que debe incluir dos fildeadores en cada lado de la almohadilla de la segunda base con ambos pies en la tierra, así como reglas que limitan los movimientos para sorprender a los corredores en las bases y amplían el tamaño de las bases.