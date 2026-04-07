Barcelona cada vez más cerca del título liguero

El FC Barcelona firmó una victoria de peso en su visita al Estadio Metropolitano, al imponerse en los minutos finales a un combativo Atlético de Madrid en un duelo que exigió máxima concentración hasta el cierre.

El conjunto azulgrana encontró resistencia en un rival que, pese a presentar un once con varios suplentes, compitió con intensidad y orden. El Atlético sostuvo el partido durante largos tramos, incomodando la circulación del Barcelona y manteniendo la incertidumbre en el marcador.

Cuando el empate parecía inamovible, apareció Robert Lewandowski para definir el encuentro en los minutos finales. El delantero polaco volvió a ser determinante y marcó el gol que aseguró tres puntos clave en la lucha por el título.

Más allá del resultado, el triunfo tiene un valor añadido: el Barcelona se mantiene como líder con una ventaja de siete puntos y refuerza sus sensaciones competitivas de cara a un tramo decisivo de la temporada.

Ambos equipos volverán a enfrentarse este miércoles en los cuartos de final de la UEFA Champions League, esta vez con el conjunto culé como local, en un cruce que promete máxima exigencia.

En lo individual, Lewandowski alcanzó un nuevo hito al superar los 117 goles de Hristo Stoichkov con la camiseta azulgrana, consolidándose entre los máximos goleadores históricos del club.