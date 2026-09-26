Jóvenes por una nueva narrativa en el Periodismo

En la Biblioteca Gener y del Monte de Matanzas se desarrollaron las conferencias de Humberto Fuentes Rodríguez y Karla González Horta, uno de los momentos más esperados de la vigente Jornada-Taller de Nuevas Narrativas del Periodismo «La Letra Viva».

Estos jóvenes matanceros participan en el certamen como invitados especiales cuyos conocimientos serán fundamentales para enriquecer el insondable universo de esta profesión.

En el caso particular del periodista y escritor, durante su conversatorio «Re-crear: Ficcionalización de la realidad en el Nuevo Periodismo«, exploró este modo tan esperanzador y necesario para el ejercicio de la carrera en nuestro país.

El Nuevo Periodismo, según la definición personal del Premio Celestino de Cuento 2026, no es más que una forma de comunicar un género tradicional con más profundidad y humanidad, acercándose a la Literatura pero sin abandonar los paradigmas del oficio.

El también organizador del certamen ahondó en los límites de la realidad y la ficción en esta modalidad así como en el resto de narrativas, y hasta qué punto se puede reconstruir una historia real sin perder la verosimilitud.

Este es un tema bastante estudiado por el tallerista, quien asumió la responsabilidad de compartir sus propios criterios así como los fundamentos de otros conocedores acerca de este polémico fenómeno del cual existen marcados referentes y buenas prácticas.

Luego, Karla González Horta retomó la conversación con el tema de la genealogía del lente con enfoque en el Fotoperiodismo y la Fotografía Documental, dos especialidades cercanas pero a la vez diferentes.

La fotógrafa yumurina explicó que mientras la primera vertiente busca lograr una imagen con los tecnicismos indicados narrando el hecho tal cual ocurrió, esta última deposita la mayor carga visual en un objeto en concreto sin destacar el contexto.

Según sus propias palabras, la también llamada Fotografía Periodística exige que la tensión dramática de la captura responda a la escala real del acontecimiento, no a la agenda sensacionalista de su autor, como sí predica su similar.

La jornada vespertina de estos talleres proporcionó nuevamente un momento de debate entre los conferencistas y el público asistente, conformado por otros participantes del evento como Rafael Grillo así como demás interesados.

Esta primera edición del encuentro que sesionará hasta el miércoles próximo con auspicio de la Asociación Hermanos Saíz de la provincia, está dedicada a los 40 años del surgimiento de dicha organización así como a las seis décadas de la revista Caimán Barbudo.