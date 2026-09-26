Hotel Las Américas hospeda la creatividad

Varadero.- En los procesos de la industria de ocio, innovar para seducir a los segmentos de mercados sobrepasa la mera necesidad y se convierte en requisito indispensable de quienes apuestan por el éxito competitivo en la satisfacción de los clientes, el crecimiento de los ingresos y la calidad de las ofertas.



Justo esa postura animó los trabajos presentados en el Fórum de Innovación efectuado en el hotel Las Américas con el objetivo de seguir afianzándose en la excelencia de sus servicios, desde la creatividad , la ciencia y la innovación.

Un total de 18 trabajos fueron presentados en el encuentro que contribuye a la formación de profesionales en áreas científicas y técnicas, esencial para el progreso del sector, destacó Yobany Gil, delegado de Cubanacán en Matanzas.



Departamentos como los de cocina, de A + B, y recién egresadas de una maestría en China mostraron cuánto se hace para garantizar los servicios de alojamientos que siguen operando a pesar del genocida bloqueo del gobierno de los Estados Unidos, cuyo blanco preferido se encuentra en el turismo.



“La organización, disciplina y entrega demostradas, junto con la calidad de los trabajos presentados, y su potencial para generalizarse, reflejan el compromiso y la creatividad de los participantes”, destacaron desde Cubanacán.



En las últimas horas otro hotel de Cubanacán, Brisas Varadero también presentó proyectos de este tipo que dan respuesta a propósitos como elevar la calidad, la sostenibilidad y la satisfacción del cliente como meta.

Estos eventos en la base son la antesala del III Fórum de Ciencia y Técnica del sector turístico, convocado para el Centro de Convenciones Plaza América los días 11 y 12 de noviembre, y el 13 de ese mismo mes tendrán lugar la premiación y clausura en el Salón Plenario del Hotel Internacional de Varadero.

Las Américas es un claro ejemplo del turismo que necesita el país, perfectamente posible cuando se entiende que el principal recurso de un hotel, sus clientes de oro, son sus trabajadores.

Fotos: Tomadas del perfil de Facebook del hotel Las Américas.