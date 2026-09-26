Efectúan acto municipal por el aniversario 66 de los CDR en La Luisa
El acto municipal por el aniversario 66 de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) que tuvo lugar en el Consejo Popular de La Luisa donde se reunieron dirigentes y población.
En el evento se rindió homenaje al líder de la Revolución Fidel Castro Ruz, fundador de esta organización, y se reconoció la labor de los cederistas del territorio.
Asimismo fueron estimuladas zonas, CDR, cederistas y entidades destacadas en apoyo al barrio, entre las que se reconocieron la dirección de Cultura, Educación, Salud, la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), el hogar materno y las fuerzas del interior.
También recibieron estímulos zonas y cederistas destacados, con especial mención a los fundadores de la organización, homenajeados por su labor.
Por supuesto no podía faltar la tradicional caldosa cederista que acompañó el reconocimiento a las fundadoras de los CDR y a los cederistas que, con su trabajo en las áreas que cultivan, contribuyen a la alimentación del barrio y aportan a los centros sociales del Consejo Popular Luisa. La jornada transcurrió en un ambiente de unidad y compromiso.
Con este acto, los cederistas de la Luisa reafirmaron su compromiso con la obra de la Revolución y con el legado de Fidel Castro Ruz, ratificando que los CDR continúan siendo una fuerza fundamental en la defensa de las conquistas sociales y en el apoyo constante al barrio y a sus instituciones, presentes en cada tarea del territorio.