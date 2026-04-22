Organizan I Encuentro Leyenda y Patrimonio de la Sonora Matancera

El Primer Encuentro Leyenda y Patrimonio de la Sonora Matancera se efectuará los días 3 y 4 de junio próximo, informó en conferencia de prensa el Comité Organizador, liderado por el máster Leonel Pérez Orozco, Conservador de la Ciudad de Matanzas.

Este evento, matizado por un enfoque teórico-musical, se corresponde con las normativas de la Red Nacional de Oficinas del Conservador, en la búsqueda de formas de desarrollo de las ciudades cubanas dentro de sus cualidades históricas y culturales.

Su principal objetivo se centra en el rescate del hecho fundacional de la orquesta para celebrar así los 102 años de su creación en 1924 en el barrio La Marina, dada su calidad de portadora de un legado artístico reconocido a escala mundial y en particular en Colombia, nación de fuerte arraigo musical, de donde proviene la Asociación Cultural Sonora Matancera de Medellín, que cumple este año su aniversario 50, con más de un millón de integrantes.

Restablecer la matriz de nuestra tierra deviene obligación, a tenor del surgimiento aquí de ritmos, compositores y agrupaciones de renombre universal. Los colombianos están invitados al Festival Boleros de Oro que se realizará por esa fecha en La Habana y durante dos días participarán en el Primer Encuentro Leyenda y Patrimonio de la Sonora Matancera en su ciudad natal.

Famosa en el mundo desde la primera mitad del siglo XX y acompañada en su formato por su hermana la Sonora Lira Matancera, requiere de un tratamiento que restituya sus dones patrimoniales cubanos, pues la raíz está aquí, cercana a la bahía y al río Yumurí.

El programa del encuentro prevé iniciar sus sesiones el dia 3 de junio con la bienvenida e inauguración de una exposición de objetos documentales y a seguidas se dirigirán a la casa fundacional.

Cabe resaltar que durante los dos días que dura el evento se ofrecerán ocho conferencias, a cargo de investigadores invitados de Colombia y México, sumados a destacados especialistas de la localidad.

En ambas jornadas actuarán la Lira Matancera, dirigida por Carmelo Marrero, y la Sonora Juvenil, bajo la batuta de Bruno Villalonga.

En la conferencia se anunció que se pretende rescatar para esa ocasión la casa donde surgió el grupo musical, en la calle Salamanca 41 esquina a Ayuntamiento, donde se colocará una tarja confeccionada desde su centenario y se recordará su primera guaracha, titulada Matanzas, la tierra de fuego.

El maestro Bruno Villalonga significó que la agrupación Sonora Juvenil, en formato de septeto, trabaja en el rescate de la historia musical de la legendaria orquesta, la cual por sus letras e interpretaciones, ideales para el baile, sintetiza la forma de ser del cubano.