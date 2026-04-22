Convocan a Jornada Científica Estudiantil a universitarios matanceros

Hasta el 8 de mayo venidero se desarrollarán en la provincia los eventos de base de la 52 Jornada Científica Estudiantil de la Universidad de Matanzas, certamen convocado anualmente por la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y la Dirección de Investigación y Posgrado de la principal institución académica del territorio, dedicado este año al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro.

Las actividades de la jornada, que se iniciaron el pasado 20 de abril, se realizan en esta ocasión en los escenarios donde se llevan a cabo actualmente los procesos de formación, las sedes universitarias y los Consejos Populares.

De acuerdo con lo informado por autoridades de la casa de altos estudios, los estudiantes interesados en participar podrán presentar los resultados científicos y técnicos alcanzados en sus grupos de base o proyectos de investigación desarrollados como parte de sus actividades curriculares.

También destacan en la convocatoria que en el contexto de la jornada se realizarán talleres para exponer las experiencias, buenas prácticas y actividades extensionistas realizadas por estudiantes y profesores en sus comunidades de residencia como otra modalidad de participación.

Los trabajos premiados se presentarán el próximo mes de mayo en la 52 Jornada Científica Estudiantil a escala de la Universidad.

Para mayores precisiones sobre el evento, los universitarios matanceros deben contactar con su profesor (a) principal del año, directivos de la carrera o facultad o dirigentes estudiantiles, según aclara la nota informativa publicada en la página institucional de la academia yumurina.