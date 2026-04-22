Orgullo jovellanense

Jovellanos.- El Consejo de la Administración Municipal y la Asamblea municipal del Poder Popular, junto a su pueblo, expresan su más sincera felicitación al hijo de esta tierra, Yosveny Verdeal Castellanos, por su reciente promoción al cargo de vicecoordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).

Su trayectoria ejemplar en el trabajo partidista y su compromiso con la Revolución son motivo de orgullo para nuestra comunidad. Desde Jovellanos le deseamos los mayores éxitos en esta nueva responsabilidad, seguros de que sabrá honrar la confianza depositada en él.

Asimismo, hacemos llegar nuestro reconocimiento y gratitud a la compañera Julia Ileana Durruthy Molina, quien dedicó más de tres décadas al servicio de la organización de la familia cubana, de ellas doce como miembro del Secretariado Nacional. Su entrega y constancia son ejemplo para las presentes y futuras generaciones.

Con este relevo reafirmamos el compromiso de continuidad y renovación que caracteriza a los CDR, siempre en defensa de la unidad y los valores de nuestro pueblo.