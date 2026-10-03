Premio Aldabón celebrará la vida y obra de dramaturgo matancero

Al dramaturgo, crítico y narrador Ulises Rodríguez Febles, director de la Casa de la Memoria Escénica, dedican en Matanzas las jornadas del Premio Aldabón en su octava edición, el 4 y el 5 de octubre en curso.

Con una actuación del proyecto Concilio de las aguas y la intervención de jóvenes poetas a las 10:00 de la mañana de este domingo se inaugurará el encuentro en la sede de Ediciones Aldabón.

La hora de Aldabón, a las 11:00, se dedicará a las experiencias de jóvenes matanceros publicados en otras editoriales, entre ellos Raúl Piad, Humb,erto Fuentes y Alain Gómez. Desde las 2:00 de la tarde Hanoi González Mesa, María Laura Germán y Noel Oliva, autores del catálogo de la editorial de la AHS en Matanzas, estarán firmando libros.

El coloquio El señor de las tijeras, sobre la obra de Rodríguez Febles, tendrá lugar desde las 2 y 30, con la intervención de Alfredo Zaldívar, Náthaly Hernández Chávez y Maylan Álvarez.

El momento servirá para la presentación de los libros El señor de las tijeras y La doncella Errante y otros monólogos para actrices, con edición de Norge Céspedes, diseño de Johann Trujillo Rodríguez, prólogo de Yudd Favier. El volumen incluye La ventana tejida; Frida, yo soy María; Emilia habla con los que no la escuchan; La maga no soy yo y La doncella errante. Asimismo se subastará el texto El concierto, del propio autor.

Cerrarán la jornada de domingo las Lecturas de café con Humberto Fuentes, Alain Gómez, Jonathan Rivero, Adrián Zurbano, Giselle Britto y Daniela Lantigua.

El lunes en el stand de firmas estarán desde las 9:00 de la mañana Boris Luis Alonso, Náthaly Hernández Chávez y Raúl Piad, mientras que en la tarde será el turno de Maylan Álvarez. Una hora después ofrecerán sus lecturas Pablo G. Lleonart, Guillermo Carmona, Milene Aguilera, Marien Cabrera y Boris Luis Alonso.

En La hora de Aldabón, a las 11:00 de la mañana, se presentarán los libros She’s leaving home/Qué va a ser de ti, de María Lorente (teatro), a cargo de Alfredo Zaldívar y Por las esquinas del mar, de Noel Oliva (poesía infantil) a cargo de Daniel Cruz Bermúdez.

A las 3:00 de la tarde será el momento de la entrega del Premio honorífico Aldabón a Ulises Rodríguez Febles, el Premio La calle de Rimbaud, a los libros más vendidos entre 2025 y 2026 y el Premio Aldabón 2026, de Ciencia Ficción y Fantasía.

Autor Jessica Mesa Duarte Periodista de la emisora Radio 26