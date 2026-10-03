4 de octubre de 2026

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Celebran en Matanzas acto por el Día del Trabajador Agropecuario

3 de octubre de 2026 Yunielis Moliner Isasi
El Día del Trabajador Agropecuario se celebra cada 3 de octubre, fecha asociada a la promulgación en 1963 de la Segunda Ley de Reforma Agraria

Matanzas celebró este 3 de octubre el acto provincial por el Día del Trabajador Agropecuario, jornada dedicada a reconocer la labor de quienes contribuyen desde el campo a la producción de alimentos y al desarrollo de la economía territorial.

La fecha constituye un momento para reconocer los resultados de colectivos y trabajadores vinculados a la actividad agropecuaria, así como para destacar los desafíos que enfrenta el sector en medio de las actuales condiciones económicas del país.

Durante la celebración se reconoció el desempeño de trabajadores y colectivos destacados, en una jornada que pone el énfasis en la necesidad de elevar la productividad, aprovechar mejor los recursos disponibles y fortalecer la producción destinada a satisfacer las necesidades de la población.

El Día del Trabajador Agropecuario se celebra cada 3 de octubre, fecha asociada a la promulgación en 1963 de la Segunda Ley de Reforma Agraria.

Para Matanzas, territorio de amplia tradición agrícola y ganadera, la celebración también constituye un espacio para valorar el aporte de quienes permanecen vinculados a la tierra y a la producción de alimentos, aun en un escenario marcado por limitaciones de recursos y dificultades económicas.

La actividad contó con la presencia de Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Partido en Matanzas, junto a autoridades políticas, gubernamentales, dirigentes sindicales y trabajadores del sector.

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