Últiman detalles en el Victoria de Girón para inicio de Serie Nacional

Trabajadores de la Unidad de Aseguramiento y Apoyo al Deporte (UAAD) de la Dirección provincial de Matanzas ultiman detalles en el estadio Victoria de Girón de cara al inicio de la Serie Nacional 65.

Cuando restan poco más de 24 horas para que se dé la voz de play ball en el coloso yumurino, trabajadores de la UAAD Matanzas realizan labores de pintura en las zonas exteriores de la instalación, así como el riego de la grama.

Según explicó el director de la entidad matancera, Rubén González, todo está listo para que los campeones nacionales puedan iniciar el campeonato mañana ante los Elefantes de Cienfuegos.

“Nuestros trabajadores están comprometidos con que el estadio y sus espacios aledaños queden en las mejores condiciones para el disfrute de la afición y del propio equipo”.

Los Cocodrilos de Matanzas, vigentes campeones nacionales, debutarán en sus predios este domingo ante el representativo de Cienfuegos en una subserie de cuatro partidos.