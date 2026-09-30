Recuerdan la poesía martiana y al doctor Carnot en El Eco de la Gruta

El proyecto cultural comunitario El Eco de la Gruta resaltó este mes por sus acciones en favor de la historia local, personalidades de la Ciencia y la Literatura junto a la activa participación de músicos y cantantes.

Bajo la dirección del escritor Bárbaro Velasco Valderrama, con sede en la sala de vídeo del Consejo Popular Armando Mestre, este proyecto, auspiciado por los centros provinciales del Libro y la Literatura, el de promoción literaria José Jacinto Milanés y la Dirección provincial de Cine, logra extender sus actividades a escuelas y sitios históricos de la comunidad.

El también editor Velasco Valderrama informó que sobresalió, entre otros,

el espacio bimestral Encuentro con la Historia, cuyos asistentes se trasladaron a la necrópolis de San Carlos Borromeo para rendir merecido tributo al doctor Armando Carnot, en ocasión del centenario de la muerte de tan ilustre matancero, justamente reconocido como «el médico de los pobres» por su altruismo en atender desinteresadamente a las personas con escaso o ningún recurso económico.

Asimismo, resultó de gran aceptación en la escuela Seguidores de Camilo y Che, la sesión dedicada al Apóstol José Martí, con la lectura del

poemario Ismaelillo y la proyección del filme cubano Conducta, que contó con la presencia del doctor Luis Ernesto Martínez González, destacado investigador y estudioso de la obra martiana, quien fue invitado a la próxima actividad del proyecto El Eco de la gruta, prevista para el domingo 11 de octubre entrante, cuando el anfitrión ofrecerá una reseña del libro El auto didactismo en Martí, de la autoría de Martínez González.

Se espera la actuación de Daylín Junco Dihigo, dotada de un sello particular que la caracteriza al cantar diversos géneros de la música cubana.

En saludo a la Semana de la Cultura en la ciudad de Matanzas y ante la celebración del aniversario 333 de su fundación, señaló Bárbaro Velasco, que se desarrollarán diversas actividades, como la promoción y presentación de libros en centros laborales y estudiantiles, cuya programación brindaremos en próximos espacios de la web radio26.cu.