Saberes jurídicos en clave provincial
Con una conferencia sobre el sistema de sanciones en el nuevo Código Penal sesionó en Matanzas la Jornada Científica provincial de la Fiscalía, celebrada en su sede.
La disertación estuvo a cargo de Jesús Ramón García Ruiz, juez del Tribunal provincial, quien compartió sus conocimientos con fiscales y demás participantes y abrió paso al intercambio.
Más de diez ponencias, en su mayoría de materia penal y civil, se debatieron en comisiones. Entre los temas figuraron la protección de menores víctimas de delito y de la mujer, la atención a los adultos mayores ante la violencia y el abandono, la legítima defensa, y los desafíos que plantean los deepfakes y la corrupción digital.
Otras ponencias abordaron la cultura organizacional y cómo fomentar la cultura jurídica.
Yudelkys Arestuche Torres, fiscal jefa del departamento de Formación, Desarrollo e Innovación, destacó la calidad de los trabajos presentados, que cumplen con la misión constitucional de la institución y serán expuestos en eventos nacionales, subrayó, además, que la jornada estimuló el debate entre todos los trabajadores.