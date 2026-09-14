Un violín para Ochún: una tercera edición de remembranza (+fotos)

La tercera edición del Festival Cultural Un Violín para Ochún que tiene lugar en la ciudad de Matanzas, inició con el evento teórico Historias de Vida, bajo la conducción de Alvin Hernández Ricardo y la presencia de Carla Urrutia Norlega, Sacerdotisa del Cabildo Santa Teresa.

En la Casa Social de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba transcurrió dicha conferencia que propició un espacio de convergencia de ideas y tradiciones.

El momento estuvo dedicado a la santera Aurelia Crespo Ochún Miwa, deidad dueña del oro y el agua de los ríos, cuyos aciertos sobre el destino de sus consultantes merecieron respeto.

Esta practicante cubana fue la primera en realizar la ceremonia de violín para Ochún en 1941, hecho que marcó un antes y un después en la historia religiosa de la Isla.

La invitada especial, nieta de la personalidad homenajeada, acercó a los presentes a la historia del cabildo y a la importancia de defender el legado de nuestros ancestros.

Para la sacerdotisa en sus más de 20 años de entrega a esta construcción religiosa, la clave siempre ha sido alimentar la fe hacia la Patrona de Cuba.

Al segundo conversatorio con el tema Arte y Religión se sumaron artistas de la plástica como Adrián Gómez Sancho, quien nos compartió la vinculación de la religión yoruba a algunas de sus obras más valiosas.

El laureado pintor expresó cómo presiente que la Virgen de la Caridad del Cobre primero bendice la ciudad y luego las obras, dando origen a importantes trabajos curatoriales.

Al cierre de la cita se inauguró la exposición colectiva Iyalode con piezas que aluden al fenómeno cultural que ha crecido en la cuna de la religión del país.

Se exhibieron 22 piezas de trece artistas locales en la sala principal de este centro con el tratamiento del suceso desde la reinterpretación de cada creador.

La velada vespertina estuvo matizada con el performance de la Academia de Folklore Aché titulado Ochunes, idea y coreografía del también organizador del evento, Alvin Hernández Ricardo.

El principal objetivo que se persigue con esta antiquísima festividad, según explicó el joven bailarín, es la sumatoria de vivencias y creencias, tanto de personas con inclinaciones religiosas como los no creyentes.

«También me dí a la tarea de mostrar las influencias de la religión en las creaciones artísticas como una fuente sólida de inspiración».

Alexander Rodríguez Castellanos, diseñador y curador, agregó que la continuidad de dicha tradición forma parte de la tesis de maestría del director, la cual analiza esta herencia cultural desde las distintas visiones del arte.

La jornada religiosa-cultural, que se extiende como de costumbre por tres días, contó con el auspicio de la Asociación Hermanos Saíz del territorio yumurino y la colaboración de varias instituciones.