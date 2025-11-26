Barcelona cae en su visita a Stamford Bridge 

El Fútbol Club Barcelona cedió tres anotaciones por cero ante Chelsea Fútbol Club en su visita a Inglaterra por la jornada número cinco de la Liga de Campeones.

El equipo londinense abrió el marcador en el minuto 27 de la primera mitad, tras aprovechar un centro de Marc Cucurella que impactó en las piernas del lateral catalán Jules Koundé y entró en su propia portería.

El Club de la ciudad Condal vió disipada sus posibilidades de meterse en el partido, tras la expulsión del central Ronald Araujo por doble amarilla en el minuto 44 del primer tiempo.

La perla brasileña del equipo de la Premier League, Estevao Williams amplió el marcador para los suyos al minuto 55, cuando su compañero Reece James le sirvió un balón al espacio, para que el carioca fusilara al guardameta Joan García.

Con uno menos sobre el campo de juego el Barcelona intento resistir el embate de un Chelsea volcado al ataque que aprovechó la localía para convertir el resultado en goleada con el tanto de Leam Delap al minuto 73 de la segunda mitad.

Con este resultado los dirigidos por el técnico alemán Hansi Flick descienden al lugar 15 de la competencia en espera del resto de resultados de la jornada.