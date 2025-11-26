Caminar sin gasolina

El caminar, según especialistas en salud, es uno de los ejercicios más importantes para prevenir enfermedades y mantenernos activos. Esto, por supuesto, cuando se realiza de manera consciente.

Sin embargo, no es lo mismo cuando lo practicas por necesidad, como me ha tocado hacer en estos días al quedarme sin gasolina para mi Minsk, que me ha acompañado fielmente durante 40 años.

Estoy a punto de recibir el mensaje que me indique el día que me corresponde comprar gasolina por el Ticket, en el que estoy inscrito desde el 8 de agosto, es decir, hace tres meses y 23 días.

Este tema ya lo abordé en un comentario anterior, aunque en aquel momento no mencioné que, si necesitaba gasolina urgentemente, tendría que recurrir al mercado negro, algo que no puedo hacer. Las razones las dejaré en suspenso… Solo diré que hoy el litro de gasolina se cotiza a 500 pesos en la calle. ¿De dónde sale esa gasolina? Es una pregunta sin respuesta, al menos para mí.

Lo más valioso de estas caminatas, además de sus beneficios para la salud, es todo lo que observo en el trayecto. Son imágenes que están ahí todos los días, pero que no apreció en su totalidad porque, al manejar, debemos estar atentos al timón y perdemos detalles del entorno.

Durante el recorrido, también voy elaborando mentalmente trabajos para publicar después, ideas que surgen de lo que capto en el camino. Así, por ejemplo, se me ocurrió una propuesta para Tony Ávila: que revise el texto de su canción El Timbiriche, donde dice: «En cada cuadra un Comité y una pila de timbiriches».

Le sugiero que cambie lo de «una pila de timbiriches» por algo que dé una idea de mayor volumen. Este tema, sin duda, merece una investigación más profunda.

En mi mente desfilaron imágenes de basureros, salideros de agua, césped sin cortar y otras indisciplinas. Esta práctica me inspiró otra sugerencia, dirigida a directivos de todos los niveles que incorporen, quien no lo hecho, en su agenda caminar por sus predios para identificar directamente las necesidades y actuar en consecuencia.