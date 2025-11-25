Presentan exposición especial dedicada a Fidel y el deporte cubano (+fotos y audio)

PEDRO BETANCOURT.- Como parte de las actividades conmemorativas por el noveno aniversario del deceso del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el Museo del Deporte Héctor Mederos Argüelles, de este municipio, abrió sus puertas a una exposición especial que rinde homenaje al líder histórico de la Revolución cubana como impulsor del movimiento deportivo antillano.

La muestra, al decir de Emilio Morales Álvarez, historiador de la institución, reúne piezas documentales, volúmenes literarios, fotografías y recortes de revistas y periódicos que evocan momentos significativos del periplo deportivo nacional y ensalzan la dimensión cultural y social de la práctica atlética en Cuba, así como el papel del líder histórico en su consolidación.

La iniciativa, agrega Morales Álvarez, deviene aliciente para salvaguardar la memoria histórico-deportiva de la Isla y resaltar la trascendencia del ideario de Fidel en la promoción del ejercicio deportivo. Asimismo, constituye un espacio de reflexión sobre el valor de la práctica atlética en la formación de generaciones y en la consolidación de la identidad nacional.

Esta emotiva propuesta se consolida como un tributo al legado del Comandante y a su empeño por dignificar el deporte cubano, concebido como herramienta de integración comunitaria y derecho del pueblo. De igual forma, reconoce la vigencia de esos valores en la formación de nuevas generaciones y proyecta la práctica atlética como símbolo de identidad, disciplina y compromiso colectivo.