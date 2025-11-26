26 de noviembre de 2025

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Emisora provincial de Matanzas, Cuba, La Radio de tu Corazón

Con ejercicio y amor aliviamos el dolor

26 de noviembre de 2025 Maxdiel Fernández Padrón
La puntualidad y el compromiso marcan el ambiente del colectivo, cuyos miembros expresan sentirse motivados y con mejores condiciones cardiovasculares y respiratorias.

El licenciado en Cultura Física Marlon Marrero conduce desde hace cinco años un espacio de ejercicios para adultos mayores en el Centro provincial de Medicina Deportiva de Matanzas, con el objetivo de promover salud, movimiento y socialización.

El grupo se reúne de forma sistemática para trabajar movilidad articular y acondicionamiento físico general. También se incluyen ejercicios mentales y rutinas de fuerza y resistencia.

Según Marrero, cada clase incorpora nuevos adultos mayores gracias a la propia iniciativa de los participantes, que invitan a vecinos y familiares.

La puntualidad y el compromiso marcan el ambiente del colectivo, cuyos miembros expresan sentirse motivados y con mejores condiciones cardiovasculares y respiratorias.

Bajo su nuevo lema, “Con ejercicio y amor, aliviamos el dolor”, los participantes resumen el espíritu de una iniciativa que apuesta por el bienestar y la actividad física . El proyecto busca ampliar su alcance y continuar elevando la calidad de vida del grupo.

Más entradas

Rayonitro participa en la Feria Internacional de La Habana

26 de noviembre de 2025 José Miguel Solís

Gracias por todo, Fidel (+fotos)

26 de noviembre de 2025 Lizt Lauren García Hoyos

Al ritmo del Sol y la Fruta Bomba

26 de noviembre de 2025 Yannier Delgado Díaz

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *