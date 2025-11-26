El licenciado en Cultura Física Marlon Marrero conduce desde hace cinco años un espacio de ejercicios para adultos mayores en el Centro provincial de Medicina Deportiva de Matanzas, con el objetivo de promover salud, movimiento y socialización.

El grupo se reúne de forma sistemática para trabajar movilidad articular y acondicionamiento físico general. También se incluyen ejercicios mentales y rutinas de fuerza y resistencia.

Según Marrero, cada clase incorpora nuevos adultos mayores gracias a la propia iniciativa de los participantes, que invitan a vecinos y familiares.

La puntualidad y el compromiso marcan el ambiente del colectivo, cuyos miembros expresan sentirse motivados y con mejores condiciones cardiovasculares y respiratorias.

Bajo su nuevo lema, “Con ejercicio y amor, aliviamos el dolor”, los participantes resumen el espíritu de una iniciativa que apuesta por el bienestar y la actividad física . El proyecto busca ampliar su alcance y continuar elevando la calidad de vida del grupo.