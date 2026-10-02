Con final de infarto, Cuba Sub-15 derrota a Australia en Mundial de Béisbol 

El equipo cubano categoría sub-15 derrotó tres carreras por dos a Australia, en la Ronda de Colocación del Campeonato Mundial de Mérida, México.

El pinareño Javier Rolando Roque fue el héroe del encuentro: con corredores en primera y segunda y dos outs en la pizarra, en el séptimo inning, disparó sencillo al izquierdo para decidir el juego con un walk-off hit.

En el cierre del sexto capítulo, los de la mayor de las Antillas perdían dos anotaciones por una, pero el santiaguero Ihosvany Raúl Doce conectó doblete para igualar el partido a dos carreras.

Desde el montículo, el tunero Yadisnel Reyes trabajó tres entradas y dos tercios con dos hits, ninguna carrera limpia y cinco ponches. La victoria fue para el capitalino Marlon Erremayor, con tres innings de dos hits y una limpia.

La novena cubana tiene ahora balance de dos victorias y una derrota en esta ronda, y le restan los duelos ante República Checa y Venezuela.