Cuba supera a Sudáfrica en la segunda jornada del Mundial sub-15

El equipo Cuba de béisbol categoría sub-15 superó a su similar de Sudáfrica por la vía del supernocaout 16-0 en la segunda jornada competitiva del Mundial de la categoría.

Los discípulos del mentor Alexander Urquiola desplegaron una fuerte ofensiva de once inatrapables para disipar las dudas que generó el tropiezo inaugural ante República Dominicana y mantener las aspiraciones de conseguir un boleto a la siguiente ronda.

En el propio primer episodio, los de la mayor isla del Caribe pisaron la registradora en un par de oportunidades, aprovechando un par de bases por bolas, un pelotazo y dos imparables remolcadores.

Cuba volvió a la carga en el segundo inning y fabricó un racimo de ocho anotaciones para colocar la ventaja parcial en el marcador del estadio Kukulcán Álamo en una decena de carreras.

La sentencia definitiva del partido llegó en el cuarto acto, cuando los cubanitos hicieron otro racimo de cinco para conseguir el fuera de combate ante un conjunto africano que se mostró carente de herramientas.

Ismael Ortega se llevó el crédito desde la lomita, con una actuación inmaculada de tres episodios, en los que propinó cuatro ponches y permitió el único indiscutible de sus contrarios.

Los del mayor archipiélago caribeño volverán a salir a la grama del estadio Kukulcán Álamo este domingo para enfrentarse a Japón, vigente campeón del orbe y quien en el inicio de la competición vapuleó 16-0 a Sudáfrica.

Cuba inicia con derrota en mundial sub-15 de béisbol

Cuba debutó con derrota de 14 carreras por cuatro fuera de combate en seis entradas ante su similar de República Dominicana en el Campeonato Mundial de Béisbol sub-15, que tiene por sede a Mérida en México.

En el estadio Kukulcán Álamo, la tropa del mayor archipiélago caribeño no pudo contener la ofensiva de los dominicanos, iniciando su accionar en la llave A de la lid del orbe con derrota.

Los quisqueyanos conectaron 14 imparables, entre ellos dos cuadrangulares de Milfree Figueroa, quien remolcó cuatro carreras, y otro de Ángel Peralta.

Por Cuba, Braon González conectó los únicos dos inatrapables del equipo en el partido; además, remolcó tres de las cuatro carreras para convertirse en el jugador más destacado de los derrotados.

Carlos Marrero se anotó la victoria al colgar los últimos dos ceros en la pizarra, retirando a tres bateadores por la vía de los strikes, mientras la derrota fue para Hanser Delis.

En otros resultados de la jornada inaugural, China Taipéi derrotó (9-0) a Nicaragua y Estados Unidos (9-2) a República Checa, en desafíos correspondientes al grupo B.