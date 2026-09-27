Significativo descenso del turismo en Cuba

El turismo en Cuba experimentó una drástica contracción durante los primeros ocho meses del año. Según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), el país recibió 889 mil viajeros, lo que representa una caída del 49,5 por ciento respecto al mismo período del año anterior, equivalente a 907 mil viajeros menos.

De esta cifra, 450 mil corresponden a visitantes internacionales, un 35,6 por ciento menos que en 2025, lo que se traduce en 814 mil visitantes menos.

El desplome se concentra en los principales mercados emisores. La disminución más notoria se produjo en los viajeros procedentes de Canadá, con 398 mil visitantes internacionales menos. Le siguen en descenso la Federación Rusa, con una reducción de 59 mil; la Comunidad Cubana en el Exterior, con 57 mil menos; y los Estados Unidos, con una reducción en 42 mil visitantes en comparación con igual período del año anterior.

La comparativa interanual evidencia la magnitud del retroceso. Mientras que en agosto del pasado año el acumulado de visitantes internacionales era de un millón 264, para agosto del presente la cifra se redujo a 450 mil. En el desglose por países, Canadá registró la visita de solo 128 mil veraneantes; la Comunidad Cubana en el Exterior, 103 mil; y de cubanos radicados en Estados Unidos, de 84 mil a 42 mil.

Otros mercados como México, Rusia, Argentina, España, Colombia, China e Italia también registraron caídas significativas: México pasó de 39 mil a 22 mil; Rusia, de 81 mil a 22 mil; Argentina, de 35 mil a 15 mil; España, de 33 mil a 10 mil; así como Colombia, de 23 mil a 10 mil; China, de 16 mil a 10 mil; e Italia, de 22 mil a 9 mil.

Es importante destacar que la ONEI define como viajero a toda persona que se desplaza entre dos o más países distintos, mientras que los visitantes internacionales son aquellos que visitan un país diferente al de su residencia habitual por un período no superior a un año, cuyo motivo principal sea el ocio, la recreación, los negocios u otro motivo personal, excluyendo el ejercicio de actividades remuneradas.

El informe completo Arribo de Viajeros. Visitantes Internacionales correspondiente a agosto de 2026 ya se encuentra disponible para su consulta pública.