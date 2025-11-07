7 de noviembre de 2025

Entrega equipo de béisbol de Matanzas donaciones a damnificados de la región oriental

Dentro del terreno de juego a la tropa roja y amarilla no les va bien, pero fuera dan batazos de más de 400 pies y realizan engarces que más que levantar a los fanáticos de sus asientos ponen en valor el principio de solidaridad

La página de Facebook de la Banda Yumurina señala que el elenco de los Cocodrilos tras concluir el choque de este miércoles frente a Las Tunas, entregó una donación a los damnificados granmeses evacuados en la provincia oriental.

Una donación proveniente de la peña deportiva Cocodrilas Limonareñas y entregada por los saurios en una demostración de que el béisbol es más que un deporte y trasciende fronteras.

La tropa de Armando Ferrer cedió la cima al caer en par de ocasiones ante los vigentes campeones del béisbol cubano y marchan en cuarta posición por detrás de las novenas de Holguín, Industriales y los propios Leñadores.

