El pueblo de Cuba, fiel a su tradición humanitaria

7 de noviembre de 2025 Enrique Tirse Hernández
Esta historia se repite a lo largo y ancho de nuestra Isla, un gesto que para los cubanos es parte de su esencia cotidiana

El pueblo de Cuba, fiel a su tradición humanitaria, ha vuelto a demostrar su espíritu solidario con los hermanos damnificados por el ciclón Melissa, que azotó desastrosamente el oriente del país.

Artistas, soldados, obreros y ciudadanos en general, desde sus centros laborales, estudiantiles, organizaciones y diferentes espacios, han aportado su granito de arena, a pesar de las propias dificultades y necesidades que enfrentan.

Un ejemplo es la Empresa de Bebidas y Refrescos (EMBER), de Matanzas, que a través de sus Unidades Empresariales de Base (UEB) recolectó valijas con donaciones. Estas fueron entregadas en los puntos de recogida habilitados, como la sede principal de la entidad, ubicada en la ciudad yumurina. Las donaciones incluyeron ropa y zapatos para hombres, mujeres y niños, mostrando un gesto de desprendimiento y solidaridad.

No se trató de dar lo que sobraba, sino de compartir con generosidad y empatía en momentos de tristeza, reconfortando a quienes más lo necesitan. Esta historia se repite a lo largo y ancho de nuestra Isla, un gesto que para los cubanos es parte de su esencia cotidiana.

