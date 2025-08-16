Frank Abel a la final del trampolín a un metro en Asunción 2025

Con una remontada épica, el clavadista matancero Frank Abel Rosales Trianas clasificó a su primera final en los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción.

El recordista nacional juvenil de Cuba tuvo un ascenso meteórico en sus últimos saltos, al ascender del décimo escaño y el límite de la clasificación, al tercer lugar de la eliminatoria y confirmar que no fue a pasear a la capital suramericana. Concluyó con puntuación de 344.80 unidades.

Este rendimiento lo coloca como favorito a medallas en la discusión de las preseas, instancia a donde no pudo acceder el jovencito Cihan Ernesto Caballero, finalmente decimotercero al acumular 240.55 puntos.

📸Jit Deporte Cubano y Armando Mónaco

Tomado del perfil de Facebook del autor