Frank Abel a la final del trampolín a un metro en Asunción 2025
Con una remontada épica, el clavadista matancero Frank Abel Rosales Trianas clasificó a su primera final en los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción.
El recordista nacional juvenil de Cuba tuvo un ascenso meteórico en sus últimos saltos, al ascender del décimo escaño y el límite de la clasificación, al tercer lugar de la eliminatoria y confirmar que no fue a pasear a la capital suramericana. Concluyó con puntuación de 344.80 unidades.
Este rendimiento lo coloca como favorito a medallas en la discusión de las preseas, instancia a donde no pudo acceder el jovencito Cihan Ernesto Caballero, finalmente decimotercero al acumular 240.55 puntos.
📸Jit Deporte Cubano y Armando Mónaco
- Tomado del perfil de Facebook del autor