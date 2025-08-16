16 de agosto de 2025

Inició en Cárdenas venta de uniformes escolares

Para garantizar un comienzo exitoso, la dirección de Educación informa que ya están a la venta los uniformes para los niños y niñas de preescolar, quinto y séptimo grado, hasta el momento.

Cárdenas se prepara para el inicio del nuevo curso escolar 2025-2026, seminarios y encuentros de diálogo han mantenido ocupados a los docentes que también  disfrutan de merecidas vacaciones.

Se podrán adquirir en las tiendas habituales que se destinan a este fin en la ciudad y los poblados.

Refiere el post, que cuando existan otras disponibilidades se dará a conocer a través de los medios de comunicación y las redes sociales.

