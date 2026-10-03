Matanzas abre la 65 Serie Nacional con confianza en su nueva generación

El equipo de Matanzas afronta este domingo el inicio de la 65 Serie Nacional de Béisbol en el estadio Victoria de Girón frente a Cienfuegos, con un plantel que combina experiencia y juventud.

Para Armando Ferrer, director de los Cocodrilos, las bajas que presenta la nómina no representan un motivo de preocupación antes del comienzo del campeonato.

Ferrer reconoció que existen ausencias importantes con respecto al conjunto campeón de la pasada temporada, pero destacó la preparación física y psicológica de los jugadores disponibles. Además, explicó que varios atletas vinculados a compromisos internacionales se incorporarán progresivamente durante el torneo.

Sobre los rivales del grupo, el estratega matancero aseguró que mantiene el respeto por cada adversario. Cienfuegos, Villa Clara y Mayabeque aparecen entre los primeros desafíos de una etapa en la que Matanzas pretende mantener su protagonismo dentro del béisbol cubano.

La preparación tuvo como escenario principal a la Universidad de Matanzas, institución que acogió al equipo durante esta etapa. Ferrer calificó de magnífico el trabajo realizado y agradeció el respaldo recibido para completar el alistamiento previo a la Serie Nacional.

El director también dirigió un mensaje a la afición matancera, a la que pidió acompañar al conjunto en el estadio Victoria de Girón.