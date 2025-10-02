Un coach con visión, la llegada de Frank Sánchez al béisbol cubano

Una nueva incorporación al colectivo de dirección de los Cocodrilos de Matanzas para la Serie Nacional de Béisbol sorprendió a propios y extraños.

El segundo entrenador de los saurios para la contienda beisbolera sería Frank Sánchez. Con experiencia en la pelota europea y con organizaciones de grandes ligas, el profe Frank vino a poner sus conocimientos al servicio de los dirigidos por Armando Ferrer.

Frank sentenció que sus inicios como entrenador de pitcheo fueron en el municipio de Jagüey Grande y gracias a los resultados en la base y la ayuda de Aslay Pérez logró llegar a trabajar con los lanzadores de la academia provincial.

«Soy pitching couch de la federación española de Béisbol y a través de ella pude trabajar con organizaciones de grandes ligas como lo Dodgers de los Ángeles y los Tigres de Detroit una experiencia muy enriquecedora», señaló el técnico yumurino.

Estar con estas organizaciones es una posibilidad de superación enorme y te abre la visibilidad a lo más moderno en entrenamiento deportivo. Pude trabajar diferentes áreas como la preparación física, el entrenamiento de mecánica de los lanzadores y otros aspectos técnico-táctico, aseveró.

Una de las referencias de Sánchez desde sus inicios en los menesteres del béisbol es Rigoberto Rodríguez entrenador de los equipos Citricultores quien le dió las primera herramientas en materia de entrenamiento para lanzadores.

Entre las experiencias más gratificantes que regaló el béisbol fue cuando el equipo español en el que trabajaba logró derrotar a Italia en el europeo Sub 18 y ganar la competición algo que nunca se había logrado señaló.

La segunda pata del entrenamiento de pitcheo dentro de los Cocodrilo lleva el nombre de Frank Sánchez y vino desde europa dispuesto a brindar sus conocimientos a la causa de la tropa roja y amarilla.

Redactado junto al periodista Maxdiel Fernández Padrón/ Fotos: cortesía de la familia.