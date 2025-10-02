Escuela politécnica betancourense se suma al respaldo solidario a Venezuela (+fotos)

Con la premisa de defender la coexistencia pacífica, la independencia y la solidaridad entre los pueblos latinoamericanos, estudiantes, profesores y trabajadores de la escuela politécnica Leonor Pérez Cabrera de Pedro Betancourt, se sumaron al proceso nacional de recolección de firmas en respaldo a la Declaración del Gobierno Revolucionario Cubano: «Urge impedir una agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela».

El encuentro estuvo encabezado por Jesús Astiazaraín Rodríguez, metodólogo del Nivel Medio Superior y Organización Escolar de la Enseñanza Técnico-Profesional y Carmen Gusmeli González, jefa del departamento de Enseñanza Media Superior, quienes junto al cuerpo docente-estudiantil, ratificaron su apoyo al presidente legítimo Nicolás Maduro y al pueblo venezolano, sometido a una de las campañas más infames del imperio norteño.

Taimí García Cartaya, directora del centro, resaltó que la iniciativa contribuyó a fortalecer la conciencia ética de la comunidad educativa y su sentido de responsabilidad latinoamericana, al tiempo que ponderó los valores de justicia, paz, respeto y fraternidad entre naciones.

La jornada, según agregó García Cartaya, incluyó espacios de reflexión acerca del contexto geopolítico regional, el papel de la juventud en la defensa de la soberanía y la importancia de la integración latinoamericana frente a las amenazas externas, así como el protagonismo activo de la educación como motor impulsor de conciencia crítica y compromiso social en el ámbito escolar.

Fotos: Facilitadas por la entrevistada.