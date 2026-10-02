4 de octubre de 2026

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CTE Guiteras podría entrar al SEN el próximo sábado

1 de octubre de 2026 José Miguel Solís
La ejecución de una treintena de cordones de soldadura, la verificación metalográfica y, luego, las pruebas neumáticas e hidráulicas marcan, en este momento, la ruta crítica del mantenimiento de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas.

La ejecución de una treintena de cordones de soldadura, la verificación metalográfica y, luego, las pruebas neumáticas e hidráulicas marcan, en este momento, la ruta crítica del mantenimiento de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas.

El ingeniero Elmer García Romero, subdirector técnico del bloque yumurino, precisó que, dado el avance de los trabajos de soldadura, que se realizan durante las 24 horas, se estima que la unidad podría entrar en el Sistema Electroenergético Nacional el próximo sábado.

García Romero añadió que se trabaja en un área de difícil acceso del recalentador de alta temperatura, con sumo cuidado en todos los componentes intervenidos, y que además se labora en varios frentes, como el eléctrico, la automática y el de válvulas.

Si todo sale como esperamos —apuntó—, después del mediodía del viernes concluirán los trabajos y se iniciarán las pruebas con presión de trabajo, que pueden demorar hasta seis horas; a partir de ese momento comenzará el proceso de arranque.

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