De Matanzas a La Habana y viceversa, desarrolla su obra fotógrafa yumurina

La fotógrafa matancera Karla González Horta formó parte de la muestra Matter que se inauguró en fechas recientes en la Vitrina de Valonia, ubicada en la Plaza Vieja, en La Habana.

“La fotografía que forma parte de esta muestra es parte de Abuelos, una serie que también forma parte de Alegorías de una Infancia, un proyecto que inicié para el nacimiento Lucas, mi niño, es el inicio de un proyecto que conceptualmente me encanta ya que no son solo fotos tomadas por mí, incluye alnas que mi mamá nos tomó a mí y a mi hijo y que después yo lo continué.

“A medida que lo desarrollaba me daba cuenta que repetían menos patrones de crianza y rutinas que mi mamá tenía conmigo, por eso es un proyecto que no tiene tiempo de final limitado. Supongo que lo termine cuando Lucca tenga su hijo y quién sabe si en ese momento nazca otro tipo de proyecto. Me hace mucha ilusión hacerlo y me ha dado mucha felicidad”

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La exposición colectiva se integra al proyecto Mujer Sociedad y busca integrar y visibilizar la imagen de la mujer desde la perspectiva de varias. “Mujer Sociedad es un proyecto curado y liderado por Alain Fuentes y en estos últimos tiempos se suma también a la curaduría del proyecto Diana Mary Pedraza.

“Es un proyecto que se desarrolla en La Habana pero acoge a mujeres de varias manifestaciones, aunque en su mayoría de las artes plásticas, no solo de Cuba sino también extranjeras, con el principal objetivo de visibilizar el trabajo que se viene creando y crear un discurso desde las diferentes miradas de cada una de las mujeres que lo conforman.

“Desde el año 2024 formo parte de Mujer Sociedad. Llego a él porque Alain me contacta interesado en mi trabajo y me propone participar en una expo colectiva en Bienal de La Habana.

“La expo se llamó Vital Límites y participé con una obra que formaba parte de mi primera muestra personal llamada Virago, la cual abordaba toda la introspección que trae consigo el proceso de maternidad y los cambios tanto físicos como psicológicos que conllevan entender y aceptar todo este proceso.

“Desde ahí surgieron nuevos encuentros colaboraciones y hace ya dos años que mi trabajo acompaña cada proyectos expositivos para los que Alain nos convoca.

Más de ochenta artistas visuales se sumaron a la exposición, entre ellas las matanceras Gio Fernández, Leidy Castellanos, Rebeca Tirse y Lisbeth Hernández. “Yo creo que es importante este proyecto porque, más allá de una visión feminista del arte está creando un diálogo entre las diferentes maneras de vernos entre nosotras y aprender de las maneras en que nos manifestamos y visibilizamos nuestras inquietudes y formas de ver la vida y del tronco común que nos une: el ser mujeres.

“Resalta igualmente el hecho de cómo desde una manera tan interesante se logra un discurso con tan disímiles miradas que ocupan un mismo espacio sin llegar a cuestionamientos ni juicios sino al entendimiento y a la aceptación”.

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González Horta se enfoca ahora en un proyecto con temáticas similares a las que defiende Matter. “Estoy trabajando en base a una exposición personal que quiero exponer a finales de año, en La Habana, que va sobre estas mismas temáticas que he abordado a lo largo de mi trabajo: la mujer, la maternidad, el amor y el desamor y todos los procesos que trae consigo la vida en general, no solo para la mujer sino también para el ser humano en los tiempos actuales.

“También me alegra formar parte de Tumbao, que es una muestra de relevancia dentro de FOTOCANÍMAR, el Festival Internacional de Fotografía de Matanzas que se inaugurará a finales de octubre y va a estar expuesto por todo noviembre y me hace mucha ilusión esto también”.

Según expresa curadores Diana Mary Pedraza y Alain Fuentes, Matter se propone dialogar sobre la maternidad y el matriarcado como espacio donde confluyen cuerpos, tiempo y cultura.

Autor Jessica Mesa Duarte Periodista de la emisora Radio 26