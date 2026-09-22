Intercambian en Jovellanos sobre implementación de las 176 medidas económicas

Jovellanos-. La presidenta de la Asamblea municipal del Poder Popular en el territorio Danays Rives Álvarez, expuso los avances y proyecciones de la implementación de las 176 medidas en el municipio, durante un encuentro por videoconferencia con funcionarios de la Asamblea Nacional de Cuba, en un espacio de diálogo y coordinación institucional.

La reunión contó con la participación de las autoridades gubernamentales, los presidentes de los Consejos Populares, los de las Comisiones de Trabajo y miembros del Consejo de la Administración municipal, quienes intercambiaron criterios y evaluaron las acciones concretas que se desarrollan en cada demarcación del territorio.

En Jovellanos se avanza en el transporte con proyectos de producción cooperada que garantizan rutas intermunicipales y locales mediante ómnibus en modalidad de arrendamiento. También se incorporan motocarros eléctricos para la movilidad. En el sector agrícola, la Empresa Vladimir Ilich Lenin impulsa la recuperación de maquinaria de riego y cultivos.

Rives Álvarez destacó que este espacio de diálogo y coordinación reafirma el compromiso de las instituciones con el desarrollo local y con la búsqueda de soluciones efectivas a las necesidades de la población, fortaleciendo así el trabajo comunitario y la gestión gubernamental en el municipio.