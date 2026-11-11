Laboran en el restablecimiento de la subestación eléctrica de Alacranes

Una brigada de trabajadores de la Empresa Eléctrica labora en el restablecimiento de la subestación del poblado de Alacranes, luego de que su transformador sufriera una avería en la fase B.

La falla provocó la interrupción del servicio eléctrico en el poblado de Alacranes, Puerto Rico, los campos de la zona sur del territorio y parte de la cabecera municipal.

La primera secretaria del Partido en el municipio, Yaneisy Fuentes López, acompaña a los trabajadores durante las labores de recuperación, en contacto con las acciones que se desarrollan para restablecer el servicio a las comunidades afectadas.

«Hay que agradecer también a los linieros de la Brigada provincial, que están trabajando en el montaje de la subestación, a la Empresa Eléctrica, las autoridades provinciales, gubernamentales y municipales, el Partido y el Orden Interior», expresó Fuentes López.

La dirigente también reconoció el apoyo de los pobladores de Alacranes: «El pueblo ha estado acompañando a todos estos linieros, brindándoles agua, merienda, almuerzo, además de todo el aseguramiento logístico que desde el municipio se garantizó, con la participación también de la directora de la OBE del municipio».

«Ha sido una jornada intensa de trabajo, con unidad, coherencia y disponibilidad de los recursos, en medio de este bloqueo económico. Ante las adversidades nos crecemos y se logran resultados», afirmó.

Los trabajadores eléctricos continúan las labores técnicas para solucionar la avería y completar el montaje de la subestación, que todavía se encuentra en proceso, con el propósito de devolver la electricidad a los hogares y centros afectados.