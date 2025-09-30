Tensiones entre EE.UU.-Venezuela

Cuba condena enérgicamente la reciente agresión militar de Estados Unidos contra una embarcación venezolana en aguas del Caribe, que dejó once víctimas fatales. Este acto, justificado por Washington como parte de su lucha contra el narcotráfico, representa una peligrosa escalada imperialista que amenaza la paz regional y la soberanía de nuestros pueblos hermanos.

El Gobierno Revolucionario de Cuba reafirma su respaldo incondicional a la República Bolivariana de Venezuela y al presidente Nicolás Maduro frente a las maniobras desestabilizadoras del imperialismo norteamericano. La movilización de buques de guerra y cazas estadounidenses en el Caribe constituye una provocación inadmisible que busca justificar una intervención militar bajo falsos pretextos.

La narrativa de “narcoterrorismo” promovida por la Casa Blanca, que acusa a Venezuela de liderar el llamado Cartel de Los Soles, no es más que una cortina de humo para encubrir sus verdaderos intereses: el control de los recursos energéticos venezolanos. Cuba denuncia esta estrategia como parte de una política de cambio de régimen que viola el derecho internacional.

Llamamos a la comunidad internacional, especialmente a los países del ALBA y CELAC, a rechazar esta nueva agresión y a defender la autodeterminación de Venezuela. La paz en nuestra región no puede estar subordinada a los intereses hegemónicos de una potencia extranjera. Cuba, fiel a sus principios, se mantendrá firme junto a Venezuela en esta hora.