Consulta del Anteproyecto del Código de Trabajo en universidad matancera

En la asamblea piloto en la casa de altos estudios matancera, los estudiantes de Derecho desempeñaron un papel crucial al conducir el análisis del texto, demostrando una preparación y compromiso que enriquecieron el debate.

La participación en el encuentro de estudiantes, autoridades universitarias y trabajadores fortalece el proceso, que incluye a más de trecc mil colectivos laborales a nivel nacional.

Durante el debate sobresalió el criterio de que el Anteproyecto propone actualizaciones para adaptar las relaciones laborales al contexto actual, ampliando garantías, regulando nuevas formas de empleo y promoviendo el trabajo digno, acorde con la Constitución y compromisos internacionales.

La consulta en Matanzas se suma a la distribución de más de cinco mil 600 ejemplares del anteproyecto en los trece municipios de la provincia, acompañada de la formación de puestos de mando provinciales y municipales para coordinar el proceso.

La Universidad de Matanzas inició un proceso participativo de consulta con sus trabajadores sobre el Anteproyecto del Código de Trabajo, como parte de la consulta nacional que transcurre hasta el 30 de noviembre.