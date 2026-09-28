Liminares del Derecho Empresarial

Cursar los estudios de Derecho proporciona una amplia variedad de conocimientos y de salidas profesionales, y si además se termina la titulación con una especialización, el ratio de éxito y empleabilidad aumenta como sucede al estudiar en nuestro grado en Derecho a distancia con opción a la especialización en Derecho Empresarial, entre otras.

El Derecho Empresarial es la rama del Derecho que se centra en regular las actividades de una empresa independientemente de su tamaño (ya sea una pyme o una multinacional). Se trata de un ámbito que abarca desde cómo abrir un negocio, la contratación de empleados, hasta cómo se debe actuar en el cierre.

El conocimiento de los fundamentos del Derecho Empresarial proporciona las herramientas necesarias para poder asesorar a una empresa, pero no solo desde el punto de vista jurídico, sino también desde el económico en relación con la aplicación y el cumplimiento o incumplimiento de la normativa. A quienes les gustan los retos y quieren prosperar en el mundo de la empresa desde el ámbito jurídico, el Derecho Empresarial es el sitio adecuado para ello.

Las razones por las que cursar los estudios de Derecho con mención en Derecho Empresarial son diversas, pero destacan tres por encima del resto:

Perfil atractivo para el mercado laboral

La característica más destacada del Derecho Empresarial es que responde a un perfil especializado exclusivo a empresas y/o comercios, pero no a particulares. Se centra más en el derecho privado que en los poderes públicos. Tiene un desarrollo profesional de largo recorrido, ya que se trata de un sector en constante evolución, por lo que las leyes deben ser modificadas para ajustarse a las nuevas realidades.

En un contexto en constante renovación, orientado a la adaptación de las novedades y retos que plantea la sociedad, como la digitalización de empresas convencionales, graduarse en Derecho siempre es una buena decisión, así como ampliar conocimientos con contenidos específicos es un añadido clave en la salida al mercado laboral.

La especialización en Derecho Empresarial te abre un mundo de posibilidades en el siempre cambiante y apasionante mundo de la empresa.

Profesor Titular y Consultante. Universidad de Matanzas.