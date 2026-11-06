Unión de Reyes reafirmó su capacidad defensiva

El municipio de Unión de Reyes reafirmó su preparación de combate y capacidad defensiva durante el desarrollo del Día Nacional de la Defensa, bajo la conducción de la presidenta del Consejo de Defensa municipal, Yaneisy Fuentes López.

Las actividades estuvieron enfocadas en consolidar la preparación integral del territorio y elevar la capacidad defensiva frente a cualquier escenario, en sintonía con las directivas del ejercicio Moncada.

Durante la jornada, el teniente coronel Carlos Mollinelo Díaz, jefe del departamento de la Defensa del municipio, explicó que se evaluaron el funcionamiento del puesto de dirección, las respuestas ante la guerra no convencional y las acciones frente a golpes aéreos limitados.

Entre las maniobras ejecutadas se incluyeron la protección del personal ante ataques aéreos, el restablecimiento de los servicios de comunicaciones y de energía y combustible, así como la simulación de evacuaciones médicas desde el policlínico hacia consultorios para garantizar la atención primaria de heridos.

Asimismo, se destacó la participación activa del personal en la defensa de objetivos clave y en clases combinadas, consolidando la preparación general del territorio.

Al cierre de la jornada se desarrolló un acto de reafirmación revolucionaria con la intervención de artistas aficionados del territorio, donde la joven Erika de las Mercedes Pavón, enfermera de la localidad, alzó su voz como expresión de continuidad y del compromiso que sienten los jóvenes cubanos con la defensa de la nación.

Durante el desarrollo del acto se reconocieron a los grupos, subgrupos, organismos e instituciones más destacados en el cumplimiento de las tareas y maniobras fijadas para el ejercicio.

Las palabras centrales estuvieron a cargo de la presidenta del Consejo de Defensa municipal, Yaneisy Fuentes López, quien destacó en su intervención:

«Defender la Patria es defender nuestra historia, nuestra cultura y nuestra identidad. […] Hoy, este pueblo unionense se crece ante las adversidades. […] Preservaremos al precio que sea necesario la libertad, porque las calles, nuestras instituciones, nuestras obras seguirán siendo de los revolucionarios y las resguardaremos cueste lo que cueste».

Foto: Yaudel Rodríguez Vento