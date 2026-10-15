Premio a la calidad

Varadero.- Trabajadores y colectivos en esta localidad fueron premiados con la condición de Líder de la Calidad, momento acontecido en la occidental provincia de Matanzas en el contexto del Día Mundial de la Calidad y la Normalización.

Es un homenaje al esfuerzo, la excelencia y la pasión que sostienen la confianza en nuestro turismo, posteó en su perfil de la red social Facebook la subdelegada del Ministerio de Turismo en Matanzas (MINTUR), Ibia Betancourt.

Publicó que los reconocimientos fueron entregados en lo individual y lo colectivo a quienes descuellan por su entrega y compromiso con el destino turístico de Matanzas y por supuesto de Cuba.

Otros de los subdelegados del MINTUR en Matanzas, Zaid Díaz Menéndez, se refirió a cómo la Norma ISO 9000 en su versión 2026 está enfocada a la energía limpia y la accesibilidad hacia un Turismo Sostenible, lo cual promueve, significó, una mayor eficiencia energética, mejor gestión ambiental y calidad en la experiencia del cliente.

Según lo trascendido en redes sociales, en la selecta relación de las instalaciones laureadas figuran renombrados como los hoteles Palmeras, Varadero, Royal Hicacos y Las Américas.

A nombre de todos los cuadros, trabajadores del MINTUR y autoridades políticas y gubernamentales del territorio, Díaz Méndez felicitó a los reverenciados.

“El reto es ser más profesional cada día y lograr la mejor experiencia de nuestros clientes”, insistió.

El delegado del MINTUR en la provincia de Matanzas, Roberto Enríquez Calzadilla, destacó de manera especial a un maestro de maestros como lo es Milton Francisco González Zayas, impulsor sin igual de la gestión de calidad en este destino, afirmó.

Fotos: Tomadas de diferentes perfiles de Facebook.