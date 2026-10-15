15 de octubre de 2026

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Estiman por alrededor de 98 horas salida de la Guiteras

15 de octubre de 2026 José Miguel Solís

Un incremento sostenido de agua en elementos de caldera, sobre los 60 metros cúbicos por hora, motivó que en horas de la mañana de este miércoles abandonase el sistema electro energético nacional la Central térmica Antonio Guiteras, de Matanzas.

Inmediatamente se procedió al enfriado forzado de la caldera, comentó el ingeniero Elmer García Romero, subdirector técnico, quien adelantó que aunque al mediodía de hoy jueves se conocerá a ciencia cierta la avería, todo parece indicar fallos en el economizador y en el recalentador de alta temperatura.

Desde el momento de la salida por emergencia de la central yumurina, se implementó el protocolo logístico que incluye el apoyo de personal de la brigada central de Reparaciones, y de los distritos de la empresa de mantenimiento a centrales eléctricas de Santa cruz, Cienfuegos y de Matanzas.

Estimados de especialistas, indican que la unidad debe estar fuera de servicio por alrededor de 98 horas, pronóstico que durante la inspección de hoy puede precisarse con mayor exactitud.

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