Trasladan pacientes para garantizar la continuidad de la atención médica

La Dirección General de Salud en Matanzas informa sobre el traslado de pacientes desde la ciudad de Cárdenas hacia la ciudad de Matanzas, mediante la movilización de varias ambulancias y la coordinación de los equipos asistenciales, como parte de las medidas adoptadas ante una avería eléctrica en el Hospital Territorial de Cárdenas «Julio Miguel Aristegui Villamil».

Para realizar los trabajos técnicos que permitan solucionar esta situación, resulta necesario desconectar el suministro eléctrico de la institución. Ante esta circunstancia, se organizó el traslado de los pacientes ingresados en las unidades de terapia hacia el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente «Faustino Pérez», con el objetivo de proteger su seguridad y asegurar la continuidad de los cuidados médicos que requieren.

En el hospital receptor se encuentran dispuestas las condiciones asistenciales y logísticas necesarias para recibir a los pacientes, con disponibilidad de medicamentos, recursos materiales y profesionales de la salud.

De igual manera, se garantiza la habilitación de un salón de emergencias, así como la atención en los servicios de emergencia de Pediatría y Adultos, con los recursos humanos y materiales indispensables para responder de manera oportuna a las necesidades de la población.

Un equipo multidisciplinario permanece organizado y preparado para asumir la atención de los pacientes trasladados, en un esfuerzo coordinado entre las instituciones sanitarias de la provincia, que refleja la responsabilidad de los profesionales y el compromiso permanente del sistema de salud con la protección de la vida, la atención oportuna y el bienestar de cada persona.

Para obtener información adicional, la Dirección General de Salud en Matanzas pone a disposición de la población los siguientes contactos:

📞 Centro de Coordinación del SIUM Provincial: 45 253910

📞 Puesto de Dirección del Hospital Provincial Faustino Pérez: 45 253937

La coordinación entre los servicios, la preparación de los equipos asistenciales y la comunicación oportuna acompañan estas acciones, orientadas a mantener la atención médica y brindar seguridad a los pacientes y sus familiares.

Nota de la Dirección General de Salud