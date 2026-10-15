15 de octubre de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Radio 26, emisora provincial de Matanzas, Cuba. Noticias locales, música cubana y cultura. La Radio de tu Corazón, siempre cerca de ti.

Proyectos comunitarios en Matanzas celebran la Jornada de la Cultura

15 de octubre de 2026 Lizt Lauren García Hoyos
El céntrico Parque de la Libertad de la ciudad de Matanzas acogió la Fiesta infantil "Alegrías y Colores" a cargo de los proyectos que pertenecen a la Casa de Cultura municipal.

El céntrico Parque de la Libertad de la ciudad de Matanzas acogió la Fiesta infantil «Alegrías y Colores» a cargo de los proyectos que pertenecen a la Casa de Cultura municipal.

Dicha actividad pensada para los niños y sus familias, se le dedicó al Premio Nacional de Cultura Comunitaria 2004 y Miembro de Honor de la Brigada del mismo año, René Quirós Valdés.

El maestro unionense, director del Proyecto Sociocultural Comunitario «Reparadores de Sueños», resulta una de las figuras más destacadas dentro del magisterio artístico.

Así como el grupo conformado por el laureado instructor de arte, los proyectos «Tocororo», «Barquito de Papel», «Corcel de Esperanza», «Por Amor a Mi Raíz» y «Travesía Mágica», al igual que las academias de baile español «Donaire» y de folclore «Aché», protagonizaron la actividad con números colmados de ilusión y ternura.

Con actuaciones performáticas que aludían a la pureza de la infancia al ritmo de conocidas canciones de esa etapa, los pequeños artistas brillaron en uno de los espacios más emblemáticos de la urbe.

Noslén González Sosa, subdirector de Cultura en el territorio, catalogó este espectáculo como portador del orgullo de niños matanceros que nacieron en esta ciudad de ríos, puentes y poetas.

Por otra parte, la figura homenajeada durante esta festividad recordó entre melodías y disfraces sus inicios como educador de infantes capaces de dar vida a trozos de papel.

Esta fiesta infantil que coloreó la esperanza, formó parte de las iniciativas de la provincia en pos de celebrar la 51 Semana de la Cultura Matancera y el aniversario 333 de la fundación de la ciudad.

Autor

Más entradas

Una curiosidad de la Atenas de Cuba: vicepresidente norteamericano juramentó en esta urbe

15 de octubre de 2026 José Miguel Solís

Matanzas muestra una tendencia al incremento de casos febriles por arbovirosis

15 de octubre de 2026 Dunia Bermúdez Sañudo

Premio a la calidad

15 de octubre de 2026 Eva Luna Acosta Armiñán

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *