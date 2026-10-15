Proyectos comunitarios en Matanzas celebran la Jornada de la Cultura

El céntrico Parque de la Libertad de la ciudad de Matanzas acogió la Fiesta infantil «Alegrías y Colores» a cargo de los proyectos que pertenecen a la Casa de Cultura municipal.

Dicha actividad pensada para los niños y sus familias, se le dedicó al Premio Nacional de Cultura Comunitaria 2004 y Miembro de Honor de la Brigada del mismo año, René Quirós Valdés.

El maestro unionense, director del Proyecto Sociocultural Comunitario «Reparadores de Sueños», resulta una de las figuras más destacadas dentro del magisterio artístico.

Así como el grupo conformado por el laureado instructor de arte, los proyectos «Tocororo», «Barquito de Papel», «Corcel de Esperanza», «Por Amor a Mi Raíz» y «Travesía Mágica», al igual que las academias de baile español «Donaire» y de folclore «Aché», protagonizaron la actividad con números colmados de ilusión y ternura.

Con actuaciones performáticas que aludían a la pureza de la infancia al ritmo de conocidas canciones de esa etapa, los pequeños artistas brillaron en uno de los espacios más emblemáticos de la urbe.

Noslén González Sosa, subdirector de Cultura en el territorio, catalogó este espectáculo como portador del orgullo de niños matanceros que nacieron en esta ciudad de ríos, puentes y poetas.

Por otra parte, la figura homenajeada durante esta festividad recordó entre melodías y disfraces sus inicios como educador de infantes capaces de dar vida a trozos de papel.

Esta fiesta infantil que coloreó la esperanza, formó parte de las iniciativas de la provincia en pos de celebrar la 51 Semana de la Cultura Matancera y el aniversario 333 de la fundación de la ciudad.