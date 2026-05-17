Reafirma Canciller cubano compromiso con la convivencia en paz

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció que el escenario internacional actual enfrenta las consecuencias de la imposición de la paz a través de la fuerza, una amenazante doctrina imperialista con declarados objetivos de dominación.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el Canciller cubano expresó este sábado que urge un nuevo orden internacional donde prevalezca la paz y la estabilidad sobre las guerras y las amenazas, y la diplomacia y el diálogo sobre las medidas coercitivas unilaterales y el chantaje.

A su vez, Rodríguez Parrilla reafirmó el compromiso de su país con los propósitos de la Carta de Naciones Unidas en ocasión del Día Internacional de la Convivencia en Paz.

Este día mundial fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 8 de diciembre de 2017 y se celebra cada 16 de mayo desde 2018, con el propósito de movilizar a la comunidad internacional hacia la promoción de la paz, la tolerancia, la inclusión, la comprensión y la solidaridad.

Simboliza esta fecha la importancia del diálogo intercultural e interreligioso como elementos fundamentales para el desarrollo sostenible y la paz duradera.

La denuncia del Canciller cubano se inscribe en una línea de advertencias recurrentes de la diplomacia de La Habana sobre lo que considera el retorno de «agresivas prácticas imperialistas» en la política exterior de Estados Unidos.

El pasado mes de febrero, durante una reunión del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas en Ginebra, Rodríguez Parrilla ya había señalado que la noción de la supuesta «paz a través de la fuerza» pretende suplir las normas del Derecho Internacional por la prevalencia del uso de la fuerza.

En esa ocasión, el ministro cubano calificó el «Corolario Trump» de la Doctrina Monroe de una confirmación de las pretensiones de dominación de Estados Unidos contra los pueblos de América Latina y el Caribe.

Recientemente, durante la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los BRICS en Nueva Delhi, Rodríguez Parrilla alertó que el excluyente orden internacional actual «ha sido prácticamente destruido por el intento de Estados Unidos de hacerlo otra vez unipolar mediante una agenda imperialista basada en la fuerza militar, el supremacismo y un neoconservadurismo fascista».

En el mismo foro, afirmó que Cuba se encuentra bajo la amenaza de una agresión militar directa de Estados Unidos y sufre los efectos de un bloqueo brutal a los suministros de combustible, mediante órdenes ejecutivas que establecen sanciones secundarias contra entidades de terceros países que operan con la nación caribeña.

La paz y la convivencia pacífica han sido principios rectores de la política exterior cubana desde el triunfo de la Revolución en 1959; Cuba ha sido históricamente defensora del multilateralismo, la solución pacífica de controversias y el respeto a la Carta de Naciones Unidas, principios que sustentan la proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

Tomada de la ACN