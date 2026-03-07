Se mantiene prioridad en los sistemas de abasto de energía

La recuperación del Sistema Electroenergético Nacional avanza de forma lenta y los niveles de generación eléctrica se mantienen bajos, lo que continúa impactando el servicio en la provincia de Matanzas.

Ante esta situación, la estrategia aplicada en el territorio consiste en apagar temporalmente circuitos que alimentan hospitales para redirigir el fluido eléctrico hacia zonas con mayor tiempo de afectación, explicó Mario Sabines, primer secretario del Partido en la provincia.

De acuerdo con Alejandro Rodríguez Azpeitia, director de la Empresa Eléctrica de Matanzas, existen circuitos que permanecen sin servicio desde antes de la caída del sistema. No obstante, se mantiene como prioridad garantizar el suministro eléctrico a los sistemas de bombeo de agua, vitales para la población.

También se prevé la entrada en funcionamiento de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras Holmes en el horario de la noche, lo que pudiera mejorar parcialmente la situación energética en el territorio.

A pesar de que se han energizado algunos circuitos asociados al bombeo de agua, las horas de servicio han sido insuficientes, por lo que el abasto continúa siendo limitado.

Según Guillermo Cue, director provincial de Acueducto y Alcantarillado, la situación del agua es compleja en toda la provincia, especialmente en la zona alta de la ciudad de Matanzas y en varios municipios.

A ello se suma el déficit de combustible, que dificulta el traslado de pipas de agua hacia los consejos populares más afectados.

Durante el análisis de la situación, Sabines Lorenzo, insistió en la necesidad de mantener una comunicación directa con los delegados de las circunscripciones, con el propósito de agilizar las respuestas ante los problemas que enfrenta la población.

Por su parte, Julio Hernández Sánchez, director de Servicios Médicos, subrayó la importancia de garantizar el suministro de hipoclorito de sodio en las farmacias, como medida preventiva para la desinfección del agua ante las dificultades con el abasto.