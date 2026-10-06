Temas sanitarios y económicos centran agenda de autoridades matanceras

Incremento de los casos febriles en Colón, Cárdenas y Los Arabos, aumento de las enfermedades respiratorias y diarreicas y la distribución de efectivo para los actores económicos a partir de esta semana, centraron la audioconferencia de este lunes con los trece municipios matanceros.

El encuentro fue presidido por el primer secretario del Partido en la provincia, Mario Sabines Lorenzo, junto a las principales autoridades de cada territorio.

En el capítulo financiero, Yanetsys Chávez, directora provincial de Bandec, informó que esta semana comenzará la distribución de un nivel de efectivo destinado a responder a las demandas de los actores económicos, como parte del proceso de bancarización que avanza en el territorio.

Por su parte, Andrés Lamas, director del Centro provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, reportó que en la semana 40 se registra un incremento de los casos febriles, aunque calificó el comportamiento como normal del mes de octubre.

Los municipios con mayor incidencia son Colón, Cárdenas y Los Arabos donde continúan las labores de pesquisa activa.

Lamas informó además que aumentan las enfermedades respiratorias y que ya comenzó la vacunación gripal infantil en la provincia.

También señaló un incremento de las enfermedades diarreicas agudas y llamó a reforzar la vigilancia de esta enfermedad que cursa con fiebre y diarrea, pues se espera que siga creciendo por tratarse de una diarrea de invierno de carácter estacional.

Las autoridades provinciales mantienen el seguimiento al comportamiento epidemiológico y a la distribución de efectivo para los actores económicos, mientras se refuerzan la pesquisa y las medidas de vigilancia en los municipios con mayor incidencia de casos.